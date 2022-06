L’actrice australienne Rebel Wilson fait son coming out sur Instagram

Un coming out en forme de confirmation puisque l'actrice de 42 ans et la styliste avaient déjà été vue ensemble en mars lors de la soirée Vanity Fair pour les Oscars. Plus récemment, en mai dernier, Rebel Wilson s'était livrée sur sa vie amoureuse auprès du magazine People, expliquant avoir rencontré son nouveau coup de cœur par l'intermédiaire d'un ami. "Il nous connaissait tous les deux depuis au moins cinq ans et il pensait que nous allions nous entendre. Nous nous sommes parlés au téléphone pendant plusieurs semaines avant de nous rencontrer. Et c'était une très bonne façon d'apprendre à se connaître. C'était un peu old school, mais très romantique", avait-elle lancé à l'époque sans toutefois dévoiler l'identité de sa bien-aimée. C'est désormais chose faite.