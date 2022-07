L'actrice Charlotte Valandrey est décédée à l'âge de 53 ans

Née à Paris, Charlotte Valandrey avait marqué les esprits dès son premier rôle dans Rouge Baiser de Véra Belmont, en 1985. Elle n'a que 16 ans mais décroche l'Ours d'argent de la meilleure actrice à la Berlinale 1986 et reçoit une nomination au César du meilleur second rôle féminin.

Cinéma, théâtre et télévision, la comédienne multiplie les rôles et devient en 1992 la vedette de la série Les Cordier, juge et flic sur TF1, aux côtés de de Pierre Mondy et Bruno Madinier. Elle y tiendra le rôle de la journaliste criminelle Myriam Cordier durant neuf saisons jusqu'en 2003. Puis de 2017 à 2019, elle incarne Laurence Moiret dans Demain nous appartient.