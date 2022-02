Monica Vitti, muse d'Antonioni, est décédée

L'actrice se fait de plus en plus rare à partir des années 1970, malgré des collaborations avec des cinéastes prestigieux comme Luis Buñuel (Le Fantôme de la liberté, 1974) ou André Cayatte (La Raison d'État, 1978). Dans les années 1980, elle continue à partager son temps entre cinéma et théâtre. En mai 1988, le quotidien français Le Monde, trompé par un mauvais plaisantin, annonce sa mort, et lui fait parvenir un bouquet de roses rouges pour se faire pardonner.

En 1990, elle passe derrière la caméra et joue dans son propre film, Scandale secret. Monica Vitti a été deux fois membre du jury du Festival de Cannes : en 1968 comme présidente, mais elle démissionne dans le fracas de la révolte estudiantine, et en 1974.