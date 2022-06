"C'est dévastateur" : Sharon Stone confie avoir fait neuf fausses couches

Heureuse maman de trois enfants adoptés, Quinn Kelly, Laird Vonne et Roan Joseph, Sharon Stone avait confié, dans une interview pour Extra, qu'elle n’était jamais parvenue à devenir mère naturellement parce qu'elle possède un facteur rhésus qui complique énormément ses différentes grossesses.

"Le facteur rhésus est quelque chose de génétique, donc tous mes frères et sœurs l’ont", a confié l’actrice. Et de poursuivre : "J’ai subi trois fausses couches à cinq mois et demi et personne n’avait de réponses pour moi. Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que ça m’arrive ? Je crois que quand vous passez par ça en tant que famille, c’est dévastateur si la communauté médicale ne porte pas attention à ce qui est nécessaire".