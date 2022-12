"L’amour ne s’éteindra jamais" : Adriana Karembeu annonce se séparer du père de sa fille

Elle n’a rien caché non plus de ses difficultés à concevoir, évoquant son long parcours de fécondation in vitro. L’été dernier, elle révélait avoir fait "plusieurs fausses couches". "Je savais que tomber enceinte après 40 ans, ce serait compliqué. Je priais juste que cela arrive. Le chemin a été horriblement compliqué, psychologiquement et physiquement. Je considère que tomber enceinte était un miracle. Celles qui ont vécu la même chose que moi et ont réussi à concevoir, tant mieux", expliquait-elle dans Femme actuelle. Une honnêteté rare sur un sujet encore trop souvent tabou.