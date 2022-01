"L’Arnaqueur de Tinder" : le documentaire Netflix qui va vous faire arrêter de swiper

Elle le reconnaît. "On trouve un peu de tout sur Tinder". Des liaisons sans lendemain, des coups de cœur, des déceptions, des relations longue durée. Même des contes de fées qui virent au cauchemar. Celui de Cecilie démarre par un geste rapide de son doigt vers la droite sur son application de rencontre.

Biberonnée aux films Disney qui lui font croire au prince charmant, la jeune Norvégienne de 29 ans croit trouver le sien quand elle tombe sur le profil de Simon Leviev. Il a un an de moins qu’elle, "le look qu’elle aime" avec ses costumes bien taillés. Et des followers à revendre sur son compte Instagram où il s’affiche en bonne compagnie dans de luxueux endroits.