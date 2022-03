"L’Arnaqueur de Tinder" s’est fait arnaquer en tentant de certifier son compte Instagram

La bonne samaritaine en question ? Une influenceuse suivie par plus de 1,2 million de personnes sur Instagram, précise le Daily Mail. La principale intéressée s’est d’ailleurs vantée de ses exploits dans sa story Instagram. Elle aurait persuadé Simon Leviev, qui rêve d'une carrière à Hollywood, que son petit ami était employé chez Meta, la maison-mère d’Instagram et Facebook. Et que la certification lui en coûterait 6000 euros. TMZ, qui ne dévoile pas les noms des escrocs, publie les captures écran de l’échange de sommes fait en deux fois via PayPal, évoquant un appel en visio passé depuis de faux bureaux pour conforter la supercherie.