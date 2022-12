À New York, la saisissante performance de JR en soutien aux Iraniennes

C'est la tante de la jeune fille de 16 ans, Nika Shakarami qui a transmis à l'artiste engagé une des dernières photos publiées par la jeune fille sur les réseaux sociaux, retirée depuis. JR a choisi le parc des Quatre libertés sur Roosevelt Island, une île au milieu de l'East River qui longe l'est de Manhattan, face au siège des Nations unies, pour présenter son œuvre. Grâce aux volontaires, plus d'une centaine au total, les cheveux de Nika ont repris vie au rythme du vent glacial qui soufflait sur New York. Cette photo "comptait beaucoup pour la famille", a affirmé l'artiste.

"En tant qu'artiste, on se demande souvent comment on peut aider des causes qui sont aussi justes et qui, quelque part, concernent beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de femmes dans le monde, surtout en ce moment et en Iran", a expliqué à l'AFP Jean René, plus connu sous son nom d'artiste JR, qui a présenté pour la première fois son œuvre au Brésil.