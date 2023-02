L’Australie ne mettra pas le roi Charles III sur son nouveau billet de 5 dollars

Bien que marqué par un jour de deuil national en Australie, le décès en septembre d’Elizabeth II a ravivé les velléités d’indépendance de certains qui souhaiteraient prendre exemple sur la Barbade. Le Mouvement républicain australien a été parmi les premiers à saluer la disparition du souverain britannique sur les billets. "Penser qu'un roi non élu devrait figurer sur notre monnaie à la place des chefs et des anciens des Premières Nations et d'éminents Australiens n'est plus justifiable à l'heure de la vérité, de la réconciliation et finalement de l'indépendance formelle, culturelle et intellectuelle", a déclaré son président Craig Foster, rappelant que les peuples indigènes ont précédé de 65.000 ans la colonisation britannique.