L'auteur de "Game of Thrones" et d'autres écrivains portent plainte contre ChatGPT

Ils s'inquiètent également du fait que les outils d'IA générative peuvent servir à produire des contenus dérivés en imitant le style des écrivains. "De manière injuste et perverse, (...) la copie délibérée (du travail) des plaignants transforme donc leurs œuvres en moteurs de leur propre destruction", assène la plainte. Le collectif réclame l'interdiction de l'utilisation de livres protégés par des droits d'auteur pour former des modèles de langage "sans autorisation expresse", ainsi que des dommages et intérêts.

OpenAI a eu besoin de nombreux textes pour former son modèle de langage, mais n'a jamais précisé quels sites et écrits avaient été utilisés. L'entreprise fait déjà l'objet d'autres poursuites judiciaires, dont une action de groupe d'ingénieurs informatiques qui attaque aussi Microsoft, son principal investisseur, et la plateforme GitHub.