L'avocat de Britney Spears "ne tolèrera aucun harcèlement" de la part de son ex Kevin Federline

"Britney Spears est une icône brillamment talentueuse et qui travaille extrêmement dur, qui est légitimement aimée et respectée par des millions de personnes autour du monde. On ne peut malheureusement pas en dire de même à propos de Monsieur Federline qui, pour des raisons inexplicables, a décidé de donner une interview gratuite qui a blessé la mère de ses enfants", déclare Mathew Rosengart dans un communiqué relayé par TMZ. L’avocat insiste sur le fait que la chanteuse a "fidèlement soutenu" Sean Preston et Jayden James, 16 et 15 ans, et "les aime tendrement". Il accuse l’ex-mari de sa cliente "d’avoir saboté ses propres enfants, dont il devrait protéger la vie privée".