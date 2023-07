L'écrivain Milan Kundera est mort à l'âge de 94 ans

C’est finalement en 1975 qu’il quitte son pays d’origine pour la France avec son épouse Vera. Quatre ans plus tard, les autorités tchécoslovaques lui retirent sa citoyenneté à la suite de la publication du Livre du rire et de l'oubli où il qualifie le président de l'époque, Gustav Husak, de "président de l'oubli". En 1981, François Mitterrand lui accordait la nationalité française.

En 1984, Milan Kundera publie chez Gallimard son roman le plus célèbre, L'insoutenable légèreté de l'être, une histoire d'amour sur un ton à la fois grave et désinvolte qui renferme sa vision caustique de la condition humaine. Il sera adapté au cinéma en 1988 par l'Américain Philip Kaufman avec Juliette Binoche et Daniel Day Lewis dans les rôles principaux.