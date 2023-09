L'écrivain Paul Auster, malade, n'est pas encore sorti de "Cancerland", témoigne sa femme

Paul Auster ne va pas mieux. Le célèbre écrivain américain de 76 ans, qui souffre d'un cancer, n'est pas encore sorti d'affaire, comme l'a révélé ce jeudi son épouse Siri Hustvedt. "J'ai gardé le silence parce que le territoire du 'Cancerland' est déroutant et perfide", écrit la romancière et essayiste de 68 ans dans un long post sur Instagram, accompagné de photos du couple plus jeune.

"Le patient, et moi avec lui, avons voyagé en ligne droite sur une route, mais nous avons été retardés et nous avons tourné en rond. Nous n'avons pas encore passé le panneau 'Vous quittez le Cancerland' qui marque la frontière du pays", déplore-t-elle après avoir annoncé il y a six mois sur le même réseau social le cancer de son époux soigné à New York.