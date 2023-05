L'écrivain Philippe Sollers est mort à l'âge de 86 ans

Figure contemporaine de la littérature française, Philippe Sollers n'est plus. Le Figaro annonce en effet, ce samedi 6 mai, sa disparition, à l'âge de 86 ans. Auteur précoce, Philippe Joyaux de son vrai nom est né à Talence (Gironde), le 28 novembre 1936. Sa carrière littéraire débute à 22 ans, lorsqu'il signe Une curieuse solitude, son premier roman. Son entrée dans le monde des lettres sera rapidement saluée par des personnalités telles que François Mauriac ou Louis Aragon.

Lauréat du Prix Médicis en 1961, a alterné tout au long de sa vie entre l'écriture d'essais et de romans. Parmi ces derniers, on peut notamment citer Le Parc, Portrait du joueur, Un vrai roman ou L'Éclaircie. Le dernier à avoir été publié sous sa plume s'intitule Graal, et est paru en 2022. Philippe Sollers a aussi collaboré avec la maison d'édition Gallimard, créant en 1983 chez sa filiale Denoël la collection L'infini.