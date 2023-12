L'émission "Quotidien" fait ses adieux au réseau social X (ex-Twitter)

L'émission "Quotidien", diffusée sur TMC, a décidé de se retirer du réseau social X, anciennement Twitter. Son compte avait été ouvert en 2013 et est suivi par plus de 855.000 abonnés. Une décision "symbolique" prise en réaction au rachat de la plateforme par le milliardaire Elon Musk.

"Chose promise, chose due." Dans l'émission de ce jeudi 21 décembre, Quotidien a fait ses adieux au réseau social X, anciennement Twitter. Dans un moment édito durant l'émission, Yann Barthès a justifié ce choix. "On reste ou pas ? On se pose la question depuis que le milliardaire d'extrême droite a pris les commandes", a-t-il souligné, avant d'effectuer ce qui semble être la suppression du compte en direct. "Certainement une goutte d'eau, mais c'est symbolique pour nous", a revendiqué le présentateur.

Le départ de la plateforme avait été annoncé précédemment, dans l'émission de lundi soir. Durant celle-ci, Yann Barthès rappelle que l'Union européenne a déclenché une "enquête formelle" à l'encontre du réseau social X pour des manquements présumés aux règles européennes en matière de modération des contenus et de transparence. Le présentateur a ensuite diffusé des images du milliardaire, présent à Rome pour la fête annuelle du parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, le parti de la Première ministre Giorgia Meloni.

En plateau, l'éditorialiste Jean-Michel Apathie réagit. "Participer à quoi que ce soit qu'anime Elon Musk, je trouve que ça peut devenir un problème. Là, il s'affiche... il n'est pas loin des fascistes, c'est un type effrayant", estime-t-il. "Tu serais prêt à quitter X ?", lance alors Yann Barthès avant d'annoncer un départ pour ce jeudi 21 décembre. La promesse est donc respectée.

Le départ de ce réseau social est néanmoins une première pour un programme français. Bien que la plateforme soit accusée, depuis son rachat par Elon Musk l'an dernier, de propager désinformation et haine en ligne, celle-ci permet aussi d'atteindre un nombre important d'internautes pour les médias. En quittant le réseau social, Quotidien ferme un compte créé le 15 avril 2013, comme Yann Barthès l'a rappelé dans son édito, et qui avait atteint les plus de 855.000 abonnés.

Pour autant, ce départ est annoncé à un moment qui semble propice. En effet, ce lundi, le réseau social équivalent à Twitter, mais développé par Meta, nommé Threads, est devenu disponible en Europe, permettant probablement à l'émission d'assurer une bascule.

À la fin de l'édito de Yann Barthès, l'émission n'a d'ailleurs pas manqué d'afficher tous les réseaux sociaux où il sera toujours possible de retrouver ses extraits. Et parmi ces plateformes, Threads était bien présent.