L’espiègle prince Louis fête ses 6 ans sur une photo prise par Kate, garantie sans retouche cette fois

Ce mardi 23 avril, le fils cadet de Kate Middleton et du prince William fête ses 6 ans. Comme tous les ans, ses parents ont dévoilé une photo inédite du petit garçon. Pris par Kate Middelton, le cliché n'a pas été retouché, comme l'a assuré le Palais de Kensington.

Ils n'ont pas dérogé à la tradition. Alors que la famille royale britannique traverse une période compliquée, le prince William et Kate Middleton ont publié une photo inédite du prince Louis qui célèbre ses 6 ans ce mardi 23 avril. "Joyeux anniversaire Prince Louis ! Merci pour tous vos vœux aujourd'hui", ont réagi le prince et la princesse de Galle en légende du cliché qui montre le petit garçon vêtu d'un bermuda et d'une chemise à carreaux allongé sur un plaid posé sur l'herbe, sourire de toutes ses dents. Enfin presque, puisqu'il en a perdu une !

Un tollé médiatique

Après la polémique autour de la photo de Kate Middleton pour la fête des Mères, le palais de Kensington a assuré que cette image n'avait pas été retouchée par la mère de famille. L'agence de presse britannique PA a confirmé l'information, précisant que le cliché a été pris "ces derniers jours à Windsor", où vit la famille princière.

On se souvient que la fameuse photo – la première depuis la mystérieuse opération de Kate – où la princesse posait entourée de ses trois enfants, avait provoqué un tollé. Plusieurs agences de presse qui doutaient de sa véracité avaient même décidé de la retirer. "Comme beaucoup de photographes amateurs, je m'essaie parfois à l'édition. Je voudrais présenter mes excuses pour la confusion causée par la photo de famille que nous avons partagée hier", avait déclaré Kate dans un message sur X.

Très populaire auprès des Britanniques, l'épouse de l'héritier du trône a révélé fin mars dans une vidéo être atteinte d'un cancer, sans en préciser la nature, et avoir entamé une chimiothérapie préventive. "Nous espérons que vous comprendrez qu’en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je termine mon traitement', avait déclaré la mère de famille qui fait tout pour protéger des enfants du tapage médiatique.