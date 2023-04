Gaspard Ulliel : un an après sa mort, le vibrant hommage de son ex-compagne Gaëlle Pietri

C'est un drame qui avait ému la France entière. Le 19 janvier 2022, le comédien Gaspard Ulliel était victime d’un tragique accident de ski en Savoie. Percuté par un autre skieur, il avait trouvé la mort à l'âge de 37 ans. Plus d'un an après la tragédie, Gaëlle Pietri a décidé de rendre un vibrant hommage à son ancien compagnon dans un livre baptisé Le temps de te dire adieu (Grasset).

Dans cet ouvrage disponible le 26 avril prochain, la mannequin et mère de leur fils Orso, aujourd'hui âgé de 7 ans, revient avec pudeur et émotion sur la disparition brutale de celui qui a partagé sa vie entre 2013 et 2020. Pour l'occasion, elle a donné une interview au Journal du Dimanche. "Mourir sur une piste bleue, 200 mètres avant la fin, c'est absurde. On cherche un sens, mais on ne le trouve pas", admet Gaëlle Pietri.