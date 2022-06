L’ex-époux de Britney Spears arrêté pour avoir tenté de s’incruster au mariage de la chanteuse

Habillée par Donatella Versace, Britney Spears, 40 ans, a dit "I do" à son fiancé Sam Asghari, 28 ans, devant Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore ou encore Paris Hilton. Mais ses deux fils, Sean Preston et Jayden James, âgés de 16 et 15 ans, n’étaient pas de la fête. "Ils sont heureux pour leur mère et espèrent que Sam et Britney commencent un superbe futur ensemble. C’est leur soirée et ils ne voulaient pas leur enlever", indique dans un communiqué à People l’avocat de leur père, Kevin Federline.