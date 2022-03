L'ex-footballeur Eric Di Meco tente sa chance samedi soir dans "The Voice"

Des terrains de foot à la scène de "The Voice", il n'y a qu'un pas. L'ex-footballeur Eric Di Meco passera les auditions à l'aveugle de "The Voice" ce samedi avec son groupe Osiris, dont il est le bassiste. Passionné de musique, le célèbre footballeur, qui a passé 14 ans à l'OM et 4 ans à Monaco, a décidé de tenter sa chance avec le groupe qu'il a créé il y a 2 ans et qui rend hommage à Oasis. "On est le premier groupe à jouer en live avec batterie, basse, guitare, chœur et voix dans 'The Voice'. Je ne sais pas si on sera les meilleurs, mais on sera les premiers !", a expliqué Eric Di Meco dans l'extrait dévoilé par TF1.

"J'ai eu plusieurs vies, la première était dans le sport, dans le foot", a poursuivi le consultant sportif de 58 ans. "La musique m'a toujours plu, ça m'a toujours attiré, donc j'ai commencé à apprendre à jouer de la basse en 1995 et j'ai assouvi un vieux fantasme : monter sur une scène après être rentré dans des stades", admet Eric Di Meco.