L'ex-Miss France Alicia Aylies est enceinte de son premier enfant

C'est une jolie surprise. Alicia Aylies, Miss France 2017, a annoncé sur son compte Instagram qu'elle attendait un heureux événement. La jeune femme de 24 ans a dévoilé son ventre rond moulé dans une robe à paillettes noires dans une courte vidéo. "You and me" ("Toi et moi" en français), a légendé l'ex-reine de beauté. "Une des plus belles choses que la vie puisse m'offrir", a également réagi la future maman en story.

Très discrète sur sa vie amoureuse, Alicia Aylies n'a pas dévoilé l'identité du père. Si on lui avait prêté un temps une relation avec Kylian Mbappé, la jeune femme reconvertie dans la musique (après son premier titre Mojo sorti en 2021, elle a dévoilé le single Abuser en juillet dernier) avait rapidement balayé les rumeurs d'une histoire d'amour avec le footballeur.