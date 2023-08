L'ex-Miss France Camille Cerf a accouché de son premier enfant

La famille des Miss s'agrandit une fois de plus. Après Alicia Aylies, Miss France 2023, qui a accueilli une petite fille au printemps dernier, c'est au tour de Camille Cerf de découvrir les joies de la maternité. La jeune femme qui a porté l'écharpe en 2015 et son compagnon, Théo Fleury, sont les heureux parents d'un petit garçon, comme ils l'ont annoncé sur Instagram ce dimanche 27 août.

"Petit Malo est arrivé. Le 18 août, nous avons vécu le plus beau moment de notre vie, la rencontre avec le fruit de notre amour. Nous n’aurions pas pu rêver mieux comme accouchement et réalisons chaque jour la chance que nous avons", ont expliqué les jeunes parents dans un message commun accompagné d'une courte vidéo où on aperçoit le bébé dont les parents ont soigneusement dissimulé le visage.