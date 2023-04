L'ex-Miss France Camille Cerf enceinte de son premier enfant

Camille Cerf a également révélé qu'elle attendait un petit garçon prévu pour la mi-août. "À la première échographie, la gynécologue nous a dit que c’était une fille avec une probabilité de 95 %. Et à la deuxième, qu’elle ne pouvait plus rien nous dire. Finalement, on ne l’a appris que début avril : j’attends un garçon !", a poursuivi la Lilloise de 28 ans. "On a trouvé le prénom, sur lequel on est tombé tout de suite d’accord. Mais pour le moment, on préfère le garder pour nous".