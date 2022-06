L'exposition Johnny Hallyday ouvrira ses portes à Bruxelles en décembre avant de passer à Paris

C'est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Laeticia Hallyday a annoncé que l'exposition itinérante consacrée à Johnny Hallyday ouvrirait ses portes à Bruxelles le 20 décembre avant de passer par Paris dès janvier 2024 au parc des expositions de la porte de Versailles. "Profondément émue et fière de pouvoir partager cette magnifique exposition en hommage à Johnny. Avec toute l’équipe qui m’entoure, c’est le fruit de deux années de travail, de recherche, de souvenirs que nous allons bientôt partager avec le public", a expliqué la veuve du rockeur en légende d'une vidéo de présentation de lévénement.

"Pour imaginer cette exposition, je me suis nourrie de tout ce que j’ai appris à ses côtés, son sens du détail, du show, du spectacle et son ambition démesurée pour son public. À travers ce voyage dans le temps, grâce à une expérience multi sensorielle et émotionnelle, chacun va pouvoir redécouvrir ou découvrir l’homme qu’était Johnny en associant le spectaculaire et l’intime", poursuit-elle.