L’hommage de Madonna à son frère Anthony, qui lui a appris à "penser hors du cadre"

"Merci de m’en avoir mis plein la vue quand j’étais une jeune fille et de m’avoir fait découvrir Charlie Parker, Miles Davis, le bouddhisme, le taoïsme, Charles Bukowski, Richard Brautigan et Jack Kerouac", écrit Madonna. Elle crédite aussi celui qui avait deux ans de plus qu’elle pour son esprit libre, affirmant qu’il lui a appris à "penser différemment et hors du cadre". "Tu as planté tant de graines…", conclut celle qui révolutionne l’industrie musicale depuis quatre décennies.