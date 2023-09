L'humoriste Russell Brand accusé de viols et d'agressions sexuelles : l'affaire qui embrase le Royaume-Uni

Avec ses cheveux longs, sa barbe de trois jours et ses fringues à la mode, c’est la rock star de l’humour britannique. Dans une enquête conjointe publiée ce week-end par le Sunday Times, The Times et Channel 4, Russell Brand, 48 ans, est accusé de viols, agressions sexuelles et violences psychologique par quatre femmes entre 2006 et 2013. D’autres dénoncent un comportement dominant, abusif et prédateur de la part d’un personnage qui s’est longtemps vanté de sa réputation de "coureur de jupons", dans les médias comme sur scène.

Samedi 16 septembre, il s’apprêtait d’ailleurs à remplir le Stade de Wembley à guichets fermés lorsqu’il a pris la parole sur ses réseaux sociaux. "J'ai reçu deux messages extrêmement perturbants, l'un d'une chaîne de télévision grand public et l'autre d'un journal, listant une litanie d'attaques que je réfute absolument", explique-t-il. "Les relations que j'ai eues ont toujours été totalement consensuelles", ajoute l’humoriste, dénonçant une "attaque coordonnée" des médias contre lui.