"L'incarnation extrêmement touchante" de Nahel a séduit les coachs de "The Voice Kids"

Quant à Julien Doré, il a eu "le sourire tout le long", grâce à "l'incarnation extrêmement touchante" de Nahel. "Tu as dans ta besace de jeune chanteur des gestes déjà bien établis. Tu vas devoir apprendre dans les années à venir à dérégler tout ça. Mais tu m'as apporté beaucoup de bonheur, tu es un vrai soleil", a estimé Julien Doré qui, malgré tout, a donné sa voix consultative pour Elisa.

Malgré l'avis de ses camarades, Patrick Fiori a décidé de garder Nahel. "Donne-toi la chance de pouvoir faire voyager ton esprit et d'aller découvrir d'autres musiques parce que ça va te nourrir et ça va te faire grandir", a conseillé le coach au jeune garçon sous le choc. "C'est pas possible, c'est pas possible, j'ai l'impression que c'est un rêve ! Et je tiens à vous remercier Nikos pour ce rêve qui se réalise", a conclu le jeune chanteur.