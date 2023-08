L'info fait sa rentrée sur le groupe TF1 : découvrez les nouveautés de la saison

La proximité reste l'ADN du 13H présenté par de Marie-Sophie Lacarrau, très attachée à partager l’information avec les téléspectateurs, à leur donner des clés et des conseils. La priorité cette saison sera donnée aux solutions. Plus que jamais, le 13H veut être aux côtés des Français et au plus près de leurs préoccupations avec les rubriques "Le 13H à vos côtés" de Thierry Coiffier et les opérations de proximité, comme "Votre Plus Beau Marché" ou encore "SOS Villages". Nouveauté : une opération "Anti-gaspi" aura lieu au moment de la COP 28 fin novembre.

Le 8 septembre, à l'occasion du lancement de la Coupe du Monde de Rugby, Marie-Sophie Lacarrau assurera un direct depuis la fan zone de Toulouse. Aux côtés des supporters, elle interviendra dans l'édition spéciale présentée en direct du Stade de France à partir de 19h par Anne-Claire Coudray et Isabelle Ithurburu.