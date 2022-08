L’un des kidnappeurs des chiens de Lady Gaga condamné à quatre ans de prison

Les animaux avaient été ramenés par une femme de 50 ans qui avait raconté les avoir trouvés attachés à un poteau. Sauf que cette heureuse coïncidence n’en était pas une. Selon les policiers, la bonne samaritaine entretenait une relation avec le père d'un des agresseurs et avait été chargée de récupérer la récompense pour leur compte. Elle et son compagnon avaient été interpellés en tant que complices. Trois jeunes gens âgés de 18, 19 et 27 ans avaient été inculpés pour vol et tentative de meurtre.