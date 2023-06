L'univers magique de Tolkien prend vie au Fonds Leclerc de Landerneau

Envie de plonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux ? Ce vendredi 23 juin, le Fonds Hélène & Edouard Leclerc (FHEL) de Landerneau, dans le Finistère, donne le coup d'envoi de l'exposition événement baptisée "Sur les traces de Tolkien et de l’Imaginaire médiéval". Conçue comme un voyage d'exploration au sein de l’œuvre de l'écrivain britannique, elle dévoile à quel point l'auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – l'un des dix livres les plus vendus dans le monde – a inspiré des milliers d'illustrations, peintures, jeux vidéo, séries et films.