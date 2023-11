Britney Spears décline ses mémoires avec une collection de vêtements

Elle a retrouvé sa voix et compte bien l’utiliser par tous les moyens. Même pécuniaires. Les phrases les plus célèbres de Britney Spears lui ont inspiré une collection de vêtements désormais disponibles sur sa boutique officielle en ligne. Des produits dont elle fait la promotion sur les réseaux sociaux, une semaine après leur mise en vente. Comme un coup de boost à des créations passées un peu inaperçues qui reproduisent les paroles de ses chansons, comme "You better work bitch" ou "Stronger than yesterday", et des citations de La femme en moi, son autobiographie.