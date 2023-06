La chanteuse Hoshi victime de cyberharcèlement : un internaute condamné à deux mois de prison ferme

Les juges seront allés au-delà des réquisitions du parquet. Vendredi 2 juin, un internaute de 21 ans a été condamné à de la prison ferme pour avoir harcelé en ligne la chanteuse Hoshi. Alors que le procureur avait demandé une peine de six mois d'emprisonnement entièrement assortis d'un sursis simple, Maël H. a finalement été condamné à huit mois de prison, dont deux mois ferme et six mois avec sursis probatoire. Il devra également verser 5000 euros de dommages et intérêts à l'artiste de 26 ans.

Le tribunal a reconnu le jeune homme coupable de harcèlement moral en ligne aggravé par le fait qu'il a été commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Le procès s'est tenu en l'absence du prévenu et de Mathilde Gerner de son vrai nom, la chanteuse expliquant dans une lettre lue par son avocate ne pas avoir "la force" et "l'envie" de "retourner dans cette bulle d'angoisse" créée par les milliers de harceleurs qui "se cachent derrière des pseudos".