Shakira à nouveau poursuivie en Espagne pour irrégularités fiscales

"Shakira a toujours agi dans le respect de la loi et sous les conseils des meilleurs experts fiscalistes", ont-ils insisté, ajoutant que la chanteuse "se concentre désormais sur sa vie artistique à Miami et se montre sereine et confiante quant à l'issue de ces poursuites fiscales". Déjà accusée d'avoir soustrait 14,5 millions d'euros au fisc espagnol entre 2012 et 2014, la star sera jugée pour ce premier volet par un tribunal de Barcelone, probablement à partir de novembre.

Le parquet accuse la chanteuse aux plus de 60 millions d'albums vendus de ne pas avoir déclaré une grande partie de ses revenus provenant de ses tournées à l'étranger pendant la période allant de 2012 à 2014 alors qu'elle vivait en Espagne plus de 183 jours par an, seuil à partir duquel il est obligatoire de déclarer sa résidence fiscale dans le pays.