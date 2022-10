La chanteuse Shakira s'invite à Perpignan pour un tournoi de baseball

Présente incognito, l'artiste colombienne a joué le jeu des photos pour le plus grand plaisir des fans présents au Parc des Sports de Perpignan. "Je l'ai trouvée super sympa, super agréable, a raconté Sophie au micro de France Bleu. Au début, j'étais un peu gênée d'aller la voir. Et puis je me suis dit, j'y vais, c'est quand même Shakira. Elle a fait des photos, elle a signé des autographes. Elle était très accessible."