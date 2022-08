"La Chronique des Bridgerton", saison 2 : Netflix dévoile le premier teaser

La première saison avait fait un véritable carton avec plus de 60 millions de visionnages en moins d’un mois. Netflix a diffusé un extrait de la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton, la série créée par la célèbre Shonda Rhimes (Grey's Anatomy), et basée sur les romans à succès de Julia Quinn qui se déroulent durant la Régence anglaise au début du XIXe siècle.

Et il met en scène un nouveau personnage de la famille Bridgerton, héros du deuxième tome de la saga littéraire à succès. Exit donc Daphné et Simon, duc et duchesse de Hasting, et place à Anthony Bridgerton (joué par Jonathan Bailey) le frère aîné de Daphné, en quête d'une future femme. Aperçu dans la saison 1, ce séducteur invétéré fait la connaissance de Kate Sharma incarnée par Simone Ashley que les fans de la série Sex Education connaissent bien puisqu'elle y joue le rôle d'Olivia Hanan.