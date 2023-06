"La chronique des Bridgerton" : "Scandaleuse, magique et romantique", la saison 3 prépare son arrivée sur Netflix

En saison 3, Penelope est "déterminée à devenir une nouvelle femme, avec une nouvelle indépendance". Un détail qui ne trompe pas, elle s’est "offert un nouveau look" et "en a fini avec les robes jaunes" qui ne la mettaient pas en valeur. "Colin revient de ses voyages en France, Espagne et Italie et son nouveau look n’est pas mal non plus", sourit Nicola Coughlan. "Tous les deux ont grandi, seul le temps dira si leur amitié se développera… Pour les fans du livre, vous avez sûrement une idée", poursuit-elle, promettant une saison à la fois "scandaleuse", "magique et romantique" pour le duo que les fans surnomment Polin.