"La Chute de la maison Usher" : une sanglante affaire de famille à ne pas manquer sur Netflix

Son simple nom sonne comme une promesse. Celle d’un sale quart d’heure passé devant son écran, la goutte de sueur d’effroi qui dégouline dans le dos. Après The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ou encore Sermons de minuit, Mike Flanagan poursuit sa collaboration horrifique à succès avec Netflix dès ce jeudi 12 octobre. Ses nouvelles victimes ? Une famille en or richissime et absolument détestable. Le réalisateur et scénariste américain a puisé son inspiration dans l’œuvre d’Edgar Allan Poe, à commencer par la nouvelle qui donne son titre à la série, La Chute de la maison Usher.