L'héroïne du film "Un homme et une femme" est morte à l'âge de 92 ans. C'est sa fille qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram. Muse de Jacques Demy, elle était une figure phare du cinéma français.

Le cinéma français est en deuil. L'actrice Anouk Aimée, célèbre pour son rôle dans Un homme et une femme de Claude Lelouch, s'est éteinte à l'âge de 92 ans, a confirmé son agent à l'AFP. C'est sa fille qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, ce mardi 18 juin. "Avec ma fille, Galaad, et ma petite-fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman Anouk Aimée. J'étais tout auprès d'elle lorsqu’elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris", a écrit Manuela Papatakis.

L'icône de la Nouvelle Vague

Née Nicole Françoise Florence Dreyfus le 27 avril 1932 à Paris, Anouk Aimée fait ses premiers pas au cinéma à l'âge de 14 ans. Fille de deux comédiens, elle tourne travaille aussi bien en France (Les amants de Vérone), qu'en Grande-Bretagne (La Salamandre d'or), en Allemagne (L'amour ne meut jamais, Nina) ou en Italie où elle tourne sous la direction de Vittorio De Sica, Sergio Leone, Dino Risi ou encore Bernardo Bertolucci.

Federico Fellini la dirige dans La Dolce vita en 1960 avant de lui donner un rôle plus conséquent dans Huit et demi avec Marcello Mastroianni. Devenue une icône de la Nouvelle Vague, son personnage de danseuse dans Lola de Jacques Demy, qui lui vaut une nomination pour le British Academy Film Award de la meilleure actrice étrangère en 1963.

"Un homme et une femme", un film mythique

Mais c'est le rôle d'Anne Gauthier dans la trilogie Un homme et une femme de Claude Lelouch qui fait d'elle une star. Elle obtient un Golden Globe et une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour le premier volet, Palme d'or en 1966. Avec Jean-Louis Trintignant, lui aussi disparu en juin 2022, ils forment l'un des couples les plus mythiques du cinéma français.

Nommée au César de la meilleure actrice en 1979 pour Mon premier amour d'Elie Chouraqui, elle obtient le prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1980 pour son rôle dans Le Saut dans le vide de Marco Bellocchio.

Si elle s'était faite plus rare récemment, Anouk Aimée avait fait un retour émouvant en 2019 à Cannes, pour reformer le couple mythique d'Un homme et une femme, dans une suite tournée par Claude Lelouch, Les Plus belles années d'une vie.