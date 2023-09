Mort de José Sébéloué, chanteur et musicien de La Compagnie créole

Le groupe antillais avait continué de se produire sur scène ces dernières années, avec un nouveau disque, Carnavals du monde, sorti en 2015, 35 ans après ses débuts. Plus récemment, lors de la crise sanitaire, il avait aussi revisité l'un de leurs plus grands succès, "Au bal masqué", rebaptisé "Sortons masqués" pour appeler au respect des gestes barrières et notamment au port du masque. Leur dernière tournée avait eu lieu cette année au Québec, un public que José Sébéloué affectionnait tout particulièrement, selon les médias antillais.

D'après Le Point, le chanteur avait récemment rejoint sa Guyane natale, à laquelle il était resté très attaché, bien qu'il eût passé une grande partie de sa vie en métropole. "Je me suis adapté à la culture de la métropole. Mais ce n'est pas pour autant que j’ai oublié ma Guyane", confiait-il à France-Antilles en 2019.