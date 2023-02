La complice des ravisseurs des chiens de Lady Gaga réclame 500.000 dollars à la chanteuse

En février 2021, des hommes armés avaient attaqué l’homme chargé de promener les trois bouledogues français de la star dans les rues de Los Angeles. Koji et Gustav avaient été kidnappés, Miss Asia avait réussi à s’échapper pour se réfugier auprès de la victime, grièvement blessée par belle. Une femme, Jennifer McBride, avait fini par ramener les deux chiens deux jours plus tard, disant les avoir trouvés attachés à un poteau, avant d'être arrêtée à son tour. Selon les policiers, elle entretenait une relation avec le père d'un des agresseurs et avait été chargée de récupérer la récompense pour leur compte.