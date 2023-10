La famille Miss France se mobilise pour Octobre rose : "Il faut aller se faire dépister"

"Quand on va à la rencontre de ces femmes, elles ont le moral à zéro. Quand on repart, elles ont le sourire et la pêche pour se battre. Certaines me disent : 'Si vous avez réussi à le vaincre, pourquoi pas moi ?' Parce que le cancer, ce n’est pas automatiquement la mort. C’est vrai que ça fait peur ce mot mais avec la science, on arrive à en guérir. D’ailleurs, Jean-Pierre qui en a eu deux n’est pas mort du cancer", poursuit-elle à propos du présentateur du 13H décédé en mars 2022 à 71 ans. "Il ne faut pas attendre qu’un proche soit mort d’un cancer, il faut qu’on se donne tous parce que c’est vraiment une maladie de merde, excusez-moi", lance-t-elle en riant. "Au quotidien, on a tendance à s’oublier. Il faut aller se faire dépister", martèle Sylvie Tellier.