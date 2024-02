La famille royale britannique en deuil après le décès soudain d'un de ses membres

Buckingham Palace a annoncé la disparition d’un des cousins par alliance de Charles III à l’âge de 45 ans. Thomas Kingston avait épousé Lady Gabriella Windsor, la fille du cousin germain d'Elizabeth II, au printemps 2019.

Son visage s’affiche en Une de la majorité des publications britanniques ce mercredi 28 février. Toujours la même photo, un cliché officiel partagé à l’annonce de ses fiançailles avec Lady Gabriella Windsor en septembre 2018. Thomas Kingston, gendre du prince et de la princesse Michael de Kent, est mort subitement à l’âge de 45 ans. Une tragédie pour les Windsor annoncée par Buckingham Palace dans un communiqué saluant "un homme exceptionnel qui illuminait les vies de tous ceux qui l’ont connu". "Sa mort a été un grand choc pour toute la famille et nous vous demandons de respecter notre intimité pendant que nous pleurons sa disparition", poursuit le texte.

Le palais indique également que Charles III, qui continue à traiter son cancer, et Camilla ont été informés du décès de ce "membre de la famille très aimé". "En particulier, leurs Majestés adressent leurs pensées et leurs prières les plus sincères à Gabriella et à toute la famille Kingston", précise l’institution. Une grande partie des Windsor s’était réunie pour célébrer l’union de Gabriella Windsor et Thomas Kingston le 18 mai 2019 à la chapelle St George du château de Windsor. Étaient notamment présents la reine Elizabeth II et le prince Philip, le prince Edward et la princesse Anne, le prince Harry, la duchesse d’York Sarah Ferguson mais aussi Pippa Middleton, l’ex-compagne du futur marié.

Le couple assistait régulièrement aux événements majeurs de la famille royale, comme le jubilé de platine ou les obsèques de la reine. Ancien négociateur d’otages à Bagdad, Thomas Kingston travaillait comme analyste financier. Son corps a été retrouvé sans vie dans le Gloucestershire ce dimanche. Une enquête a été ouverte, mais sa mort n’est pas considérée comme suspecte selon la police, citée par les médias britanniques. 56ᵉ dans l’ordre d’accession au trône, Lady Gabriella Kingston, dite Ella, est la fille de la princesse et du prince Michael de Kent, lui-même cousin germain de la défunte souveraine.

Journaliste indépendante, elle était la filleule du roi Constantin de Grèce à qui un hommage a été rendu mardi au château de Windsor. Si ses parents, la princesse et le prince Michael de Kent, ont assisté à cette cérémonie, elle n’avait pas fait le déplacement. Son cousin le prince William, lui aussi filleul du défunt, a renoncé à s’y rendre au dernier moment pour "une raison personnelle". La presse britannique affirme ce mercredi matin que son absence n’est pas liée au décès de Thomas Kingston. De quoi relancer l’inquiétude autour de son épouse, qui poursuit sa convalescence dans le plus grand secret après une opération à l’abdomen le mois dernier.