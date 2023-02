Kirill Serebrennikov : "Rester en Russie, c’était une manière de légitimer la guerre en Ukraine"

Voilà près d’un an que vous avez quitté la Russie. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Vous savez, c’est une nouvelle vie complètement différente de l’ancienne, que je mène désormais. Je vis principalement à Berlin, mais aussi à Hambourg et ici à Paris quand on me propose du travail. Heureusement, j’arrive à faire le métier que j’aime. J’ai des projets au cinéma, des projets au théâtre. Je ne peux donc pas me plaindre. S’il y a une chose qui ne me rend pas heureux, je dirais même malheureux, c’est qu’il y a une guerre pas très loin que mon pays a déclenchée, une agression envers un autre pays, avec des milliers de gens qui meurent. Il suffit de faire un tour sur son téléphone pour devenir dingue.

Vous n’êtes pas un réfugié politique. Vous considérez-vous comme un citoyen en exil… ou en pause de la Russie ?

Je ne prononce jamais le terme d’exil, ni aucun terme en lien avec l’opposition. Ce qui nous arrive, c’est complètement autre chose. Il y a, vous le savez très bien, une énorme quantité de gens qui sont partis de la Russie en signe de protestation. Parce que le fait de rester dans le pays, c’était une manière de légitimer la guerre. Tu finis par être considéré comme d’accord avec cette guerre. Tu vois une maison qui est détruite par un obus à Dnipro… pendant que toi tu es en train de manger au restaurant à Moscou ! Pour moi, c’est sans doute un peu plus facile parce qu’avant que la guerre soit déclenchée, je savais de toute façon que ce que j’y faisais ne plaisait pas. Mes films ne plaisaient pas à l’État, ils ne plaisaient pas aux fonctionnaires. Ils me l’ont suffisamment montré et je ne me faisais aucune illusion. Aujourd’hui je sais que tant que ce pouvoir sera en place, je ne pourrais rien faire là-bas. Même y séjourner est impossible.