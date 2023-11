En librairie, Britney Spears ne fait pas d’ombre au prince Harry mais fait déjà rêver Hollywood

Seule échelle de popularité outre-Atlantique pour l’instant ? La vente en ligne. Sur Amazon Charts, La femme en moi entame sa deuxième semaine en tête du classement des livres de non-fiction les plus achetés, devant les mémoires du défunt Matthew Perry. En France, l’éditeur JC Lattès se félicite auprès de TF1info d’être "numéro 1 du top de la littérature grand format et numéro 1 du top essai". Il faut dire que la concurrence globale était rude, le dernier Astérix L’Iris blanc étant sorti la même semaine. Britney Spears a vendu en moins d’une semaine dans l’Hexagone 15.000 des 150.000 exemplaires édités en français. C’est certes moins que les 130.000 réimpressions en trois jours du prince Harry, tiré à l’origine à 210.000 exemplaires chez Fayard. Et alors ?