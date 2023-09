"On revit tous" : Anouchka Delon réplique après les accusations d'Hiromi Rollin

Des propos qui ont fait bondir Anouchka Delon, qui a régi sur son compte Instagram, jeudi soir. "11 juillet 2023, soit 6 jours après le 5 juillet… Heureux, on revit tous", commente Anouchka Delon en légende d'une photo dans laquelle on voit Alain Delon et sa fille enlacés à la table du petit-déjeuner.