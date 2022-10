La fille de George Floyd réclame 250 millions de dollars à Kanye West

Publiée par TMZ, la mise en demeure demande à ce que l’interview et les propos en question soient "supprimés de tout podcast, site internet, publicité et réseaux sociaux, peu importe la plateforme ou le média". L’épisode concerné de "Drink Champs" n’est déjà plus disponible en ligne "mais ça ne veut pas dire qu’il a été supprimé de l’univers". "C’est un peu trop tard, le mal a été fait envers notre cliente", insiste l’avocate Kay Harper Williams auprès de CNN. Les représentants de Gianna Floyd réclament aussi que Kanye West et son entourage empêchent "toute publication à l’avenir concernant George Floyd, sa famille et les circonstances entourant sa mort, ce qui inclut sans s'y limiter à la façon dont il est mort".