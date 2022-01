La fille de Jean-Luc Lahaye mise en examen pour subornation de témoins

La fille de Jean-Luc Lahaye a été mise en examen lundi soir pour "subornation de témoins" et placée sous contrôle judiciaire dans l'affaire des soupçons de viols sur mineures par son père. Margaux Lahaye est soupçonnée d'avoir fait pression sur l’une des deux plaignantes, et de l'avoir manipulée pour qu'elle disculpe son père dans une précédente enquête judiciaire. Placée en garde à vue début novembre comme son père, cette mesure avait été levée en raison de son état de santé.

"Nous envisageons la contestation de cette mise en examen", a indiqué son avocat Me David Koubbi à l'AFP. Le chanteur star des années 80 aujourd'hui âgé de 69 ans a été mis en examen le 5 novembre à Paris notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" après les dénonciations de deux jeunes filles nées en 1998 et 2000. Les faits allégués, qu'il conteste, auraient débuté en 2013.