La Française Nina Métayer, première femme à remporter le titre de meilleure pâtissière du monde

La trentenaire n'a pas manqué d'adresser des remerciements pour la remise de ce prix, sur les réseaux sociaux, au lendemain de la cérémonie. "Hier soir, 23h... incroyable moment… C’est à la fois un honneur et un plaisir de recevoir ce titre de Pâtissière Mondiale 2023 décerné par l’UBIC, Union internationale des boulangers et pâtissiers présente dans le monde entier. J’aimerais en ce jour d’honneur remercier les artisans qui m’accompagnent au quotidien, les passionnés qui travaillent avec moi et pour qui c’est bien plus qu’un métier. À mes équipes, bravo, merci, j’ai hâte de vous retrouver !", a-t-elle écrit sur Instagram.