"La France face à la guerre" sur TF1 : "Une soirée pour permettre aux Français de se faire leur opinion"

Comment va se dérouler la soirée ?

Elle sera structurée en trois temps, afin que les téléspectateurs et les électeurs puissent voir les candidats dans différents exercices. Tous vont se succéder, d'abord, pour une profession de foi d'une minute. C'est un exercice libre. Le candidat s'adressera directement aux 300 Français en plateau et aux téléspectateurs pour leur dire quelle sera sa marque de fabrique s'il accède aux responsabilités en avril prochain. Ensuite, ils répondront aux questions d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau pendant un quart d'heure, sachant que la durée exacte sera modulée en fonction des règles d'équité des temps de parole définie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, ex-CSA). Enfin, ils auront chacun un droit de réponse durant deux minutes, seuls sur scène, pour dire ce qui les a interpellés durant la soirée ou revenir sur un sujet ou la réflexion d'un autre candidat. Pour l'ordre de passage dans chaque séquence, il y a eu trois tirages au sort distincts effectués jeudi à TF1, en présence des représentants des candidats.

Pourquoi ne pas avoir organisé un débat ?

Pour faire un débat, il faut que l'intégralité des participants soit d'accord sur les règles et les modalités d'organisation. Emmanuel Macron a publiquement dit qu'il ne souhaitait pas de débat. Parmi les candidats présents ce soir, tous n'étaient pas d'accord non plus sur le nombre de participants et sur les modalités d'organisation. Nous avons donc considéré à TF1 que, même si le débat n'était pas possible, il était souhaitable pour nos téléspectateurs et pour tous les Français qui vont voter les 10 et 24 avril prochain, d'avoir une grande soirée en prime time sur TF1 pour se faire leur opinion.