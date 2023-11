La journaliste Alessandra Bianchi, spécialiste du foot italien, est décédée à 59 ans

Voix du football italien en France, la journaliste de sport est décédée à l'âge de 59 ans. Vue dans "L'Équipe du dimanche", elle avait aussi travaillé à RMC Sports, "Le Parisien" ou "L’Équipe". Les causes de sa mort n'ont pas été révélées.

C'était l'ambassadrice du football italien en France. La journaliste Alessandra Bianchi est décédée à 59 ans, comme l'a annoncé ce lundi 13 novembre La Repubblica. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées par le quotidien italien. Passionnée de foot, elle était bien connue des téléspectateurs français pour avoir été la consultante en charge du football transalpin dans "L'Équipe du dimanche", l'ancienne émission de Canal+.

Fan de la Roma et de Francesco Totti, la journaliste à la voix éraillée qui avait également travaillé pour RMC Sports, avait démarré sa carrière au sein du journal Corriere dello Sport, avant de devenir correspondante pour L'Équipe et Le Parisien. En 2008, elle avait publié un livre inspiré de sa vie et baptisé Calcio mon Amour (aux éditions Florent Massot), l'histoire d'une petite Romaine bien décidée à devenir journaliste de sport.

"En chacun de nous, il y a de nombreux souvenirs qui ne s'effaceront jamais : ceux liés au travail et ceux de tes nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani", a réagi la Lega Pro dans un communiqué. "Tu t'es toujours démarquée par ton sérieux et ta disponibilité dans tous tes engagements. Ta mémoire et ton rire resteront vivants pour toujours. Au revoir Alessandra, tu vas nous manquer."