Après 16 ans sur RTL, Alba Ventura intégrera le groupe TF1 à la rentrée prochaine. Elle fera partie de la nouvelle équipe de chroniqueurs de l'émission présentée par Bruce Toussaint. La journaliste se dit "honorée par ce nouveau challenge".

C'est une recrue de choix pour "Bonjour ! La Matinale TF1". La chaîne annonce ce mardi l’arrivée à la rentrée 2024 de la journaliste politique Alba Ventura, qui officiait jusque-là sur RTL. Elle rejoindra l’équipe de chroniqueurs de l’émission présentée par Bruce Toussaint en qualité d’éditorialiste.

"Je me réjouis d’accueillir Alba Ventura", déclare Thierry Thuillier, directeur général adjoint de l’information du groupe TF1 qui décrit "une grande professionnelle, une signature reconnue et respectée du grand public, de la profession et de la sphère politique. Elle enrichira la matinale chaque matin de ses analyses et éclairages sur un fait d'actualité ou de politique majeur".

"Je remercie Thierry Thuillier et le groupe TF1 pour leur confiance", réagit pour sa part Alba Ventura. "Je suis honorée de ce nouveau challenge et je me réjouis d’avance de travailler aux côtés de l’équipe de 'Bonjour ! La Matinale'", ajoute la journaliste qui a officié sur RMC, Europe 1 puis RTL à partir de 2008. Depuis 2019, elle était aux commandes de l’interview politique de 7h45, l'un des rendez-vous phares de la radio privée.